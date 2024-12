Ferrari annuncia il nuovo piano strategico al Capital Markets Day 2025

Nel secondo semestre del 2025 Ferrari svelerà il suo nuovo piano strategico in occasione del Capital Markets Day. John Elkann, presidente della prestigiosa Casa di Maranello, ha dichiarato che questo evento sarà un’opportunità per confermare l’impegno costante dell’azienda verso l’innovazione, l’esclusività e l’eccellenza, elementi che si integrano con il percorso di Ferrari verso la neutralità carbonica entro il 2030.

Elkann ha sottolineato che il 2025 segnerà un anno cruciale per Ferrari, un’azienda che continua a prosperare con risultati finanziari eccezionali e un’espansione del marchio in ogni settore. “Si sta chiudendo un anno di sviluppo del business di Ferrari, con risultati finanziari eccellenti e una crescita del nostro brand in ogni anima dell’azienda”, ha aggiunto Elkann, evidenziando la solidità e la resilienza del marchio nonostante le sfide del mercato globale.

La strategia futura di Ferrari non si limita solo alle innovazioni tecnologiche, ma si estende anche alla sostenibilità ambientale, con un chiaro obiettivo di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2030. Questo impegno non solo rafforza la posizione di Ferrari come leader nel settore automobilistico di lusso, ma dimostra anche la sua responsabilità sociale e ambientale, un aspetto sempre più rilevante per i consumatori e gli investitori.