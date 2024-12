Ferrari, accordo strategico con Andretti Formula Racing per il 2026

Ferrari ha ufficialmente comunicato un accordo di collaborazione pluriennale con Andretti Formula Racing, che vedrà la storica casa automobilistica italiana fornire power unit e cambi alla scuderia americana a partire dal 2026. Questo accordo, tuttavia, è subordinato al ricevimento da parte di Andretti Formula Racing di una conferma scritta da parte della FIA – F1, attestante l’accettazione della loro iscrizione al Campionato FIA di Formula 1 per l’anno 2026.

La partnership con Andretti, un nome di spicco nel mondo delle corse, è stata resa nota direttamente dalla Ferrari. L’accordo è visto come una mossa strategica per entrambe le parti, poiché permette a Ferrari di espandere la sua influenza nel campionato di F1 e ad Andretti di beneficiare della tecnologia avanzata e dell’esperienza della casa di Maranello. Secondo quanto dichiarato dalla Ferrari, l’accordo è stato raggiunto in collaborazione con TWG Global e General Motors, che guidano la scuderia Andretti Formula Racing. L’approvazione da parte della FIA è un passo cruciale per formalizzare l’ingresso di Andretti nel campionato, e tutte le parti coinvolte sono fiduciose nel successo dell’operazione.