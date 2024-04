Feltrinelli supera le aspettative: 511 milioni di ricavi nel 2023

Il 2023 ha segnato una notevole crescita per il gruppo Feltrinelli, con risultati che superano i target stabiliti dal Piano. Quest’anno, infatti, il gruppo ha annunciato un’importante crescita finanziaria, oltrepassando le aspettative del piano quinquennale 2023-2027.

I dati finanziari mostrano un incremento di tutti i principali indicatori rispetto al 2022, con un fatturato complessivo che raggiunge i 511 milioni di euro, in aumento del 2,6%. L’ebitda si posiziona a 25,1 milioni di euro, rappresentando il 4,9% del fatturato, e registra un aumento del 10,5% rispetto all’anno precedente.

Anche il dato ‘recurring’ mostra una crescita, attestandosi a 26,4 milioni di euro, con un’incidenza del 5,2% sui ricavi e un incremento del 7,8%. L’ebit, che torna in attivo con 2,1 milioni di euro rispetto ai -2,5 milioni del passato, evidenzia la positiva inversione di tendenza.

Nonostante il risultato netto rimanga negativo per 1,3 milioni di euro, si nota un miglioramento significativo rispetto ai -4,7 milioni del 2022. La posizione finanziaria netta, sebbene passiva, migliora passando da -2,7 milioni del 2022 a -6,6 milioni. Alessandra Carra, amministratrice delegata del gruppo Feltrinelli, ha espresso oggi ottimismo per il futuro: “Il 2024 sarà l’anno in cui scommettiamo su tutti gli indicatori in utile. Ci siamo vicini, da quest’anno inizieremo a essere in positivo”.