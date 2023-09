Fed, Powell risponde a domanda su soft landing Usa

Alla domanda in conferenza stampa se un soft landing dell’economia degli Stati Uniti sia “lo scenario di base” per la Fed, il presidente della banca centrale Usa Jerome Powell ha risposto subito no, per poi spiegare che un outlook del genere è possibile.

“No, no, non direi – ha detto inizialmente Powell, aggiungendo.

“Ho sempre pensato che il soft landing fosse un esito plausibile, che ci fosse un percorso verso un soft landing. Ma “alla fine (questo scenario) potrebbe essere deciso da fattori che esulano dal nostro controllo, anche se penso che sia possibile – ha aggiunto Powell.

“Credo anche che sia questo il motivo per cui ci troviamo in una posizione tale da muoverci di nuovo in modo cauto. Ripristineremo la stabilità dei prezzi, e sappiamo che dobbiamo farlo così come sappiamo che i cittadini fanno affidamento sulla nostra capacità di farlo”.