Fed: Powell conferma forte impegno a controllare l’inflazione

Il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha affermato che la banca centrale è “fortemente impegnata” nel controllo dell’inflazione. “Dobbiamo agire ora, apertamente, con forza come abbiamo fatto”, ha detto Powell intervenendo alla conferenza di politica monetaria del Cato Institute a Washington. ““La storia mette fortemente in guardia contro l’allentamento prematuro della politica – sono state le parole di Powell- . Posso assicurarvi che io e i miei colleghi siamo fortemente impegnati in questo progetto e lo continueremo fino a quando il lavoro non sarà terminato”.