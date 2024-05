Fed, Mester: “Migliorare comunicazione”. Bowman: “Ok riduzione bilancio”

La presidente della Federal Reserve di Cleveland, Loretta Mester, ha dichiarato che la banca centrale degli Stati Uniti dovrebbe considerare modi per comunicare meglio al pubblico come le condizioni economiche influenzeranno le decisioni future sulla politica.

Parlando a Tokyo martedì, Mester ha raccomandato due cambiamenti principali: aggiungere più parole alla dichiarazione di politica post-incontro della Fed – per descrivere come i funzionari valutano gli sviluppi economici e i potenziali rischi per le prospettive – e più dettagli al suo riepilogo trimestrale delle previsioni economiche dei policymaker.

“Miglioramenti alla comunicazione renderebbero la politica monetaria più efficace nei tempi normali e migliorerebbero anche l’efficacia degli strumenti di politica non convenzionali, come la forward guidance, in tempi straordinari,” ha detto nelle sue osservazioni preparate in un convegno ospitato dalla Bank of Japan.

Il capo della Fed di Cleveland si aspetta che i funzionari considerino le comunicazioni come parte della revisione quinquennale del loro quadro di politica che dovrebbe iniziare verso la fine del 2024. Non ha commentato le prospettive per l’economia o i tassi di interesse.

Mester ha affermato che le dichiarazioni di politica sempre più brevi, sebbene spesso viste come una virtù, possono anche essere problematiche poiché ogni parola acquista un’importanza maggiore. Possono anche rendere più difficile per il pubblico vedere il collegamento tra gli sviluppi economici e le decisioni di politica.

Mettere più enfasi sui rischi “darebbe ai partecipanti al mercato e al pubblico generale una migliore percezione della natura contingente e dipendente dai dati della politica e aumenterebbe la credibilità della banca centrale in quanto un cambiamento nella politica sarebbe visto meno come una violazione della promessa,” ha detto.

Mester ha anche detto che l’analisi degli scenari – o descrivere come scenari diversi porterebbero a diverse azioni di politica – dovrebbe anche essere una parte standard delle comunicazioni della Fed.

La Fed dovrebbe anche considerare la pubblicazione di una matrice anonimizzata che collega le previsioni degli ufficiali sui tassi di interesse – spesso definiti come il “dot plot” — con le loro proiezioni per la crescita, la disoccupazione e l’inflazione.

Parlando nello stesso panel, il Governatore della Fed Michelle Bowman si è concentrata sul bilancio della Fed, la riduzione del quale “procede relativamente senza intoppi,” ha detto.

I funzionari della Fed rallenteranno il ritmo con cui stanno riducendo il bilancio a partire dal mese prossimo, e hanno detto che intendono fermarsi quando il livello delle riserve bancarie è leggermente al di sopra di un livello che ritengono sufficiente.

“Dal mio punto di vista, non siamo ancora a quel punto,” ha detto Bowman, aggiungendo che avrebbe sostenuto l’attesa per rallentare il ritmo del deflusso di attività o l’implementazione di un rallentamento più graduale.

“E’ importante continuare a ridurre la dimensione del bilancio per raggiungere riserve ampie il più presto possibile e mentre l’economia è ancora forte,” ha detto. “Fare ciò permetterebbe alla Federal Reserve di utilizzare più efficacemente e credibilmente il suo bilancio per rispondere a futuri shock economici e finanziari.”