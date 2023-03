Fed, Kashkari: crisi banche porta economia Usa più vicina alla recessione

Gli ultimi scossoni che hanno colpito il sistema bancario americano hanno reso più probabile l’avvento di una recessione per l’economia degli Stati Uniti. E’ quanto ha detto il presidente della Fed di Minneapolis Neel Kashkari, in un intervento alla trasmissione Face The Nation della CBS.

La crisi delle banche, ha sottolineato Kashkari, “ci porta sicuramente più vicini (alla recessione) in questo momento. Quello che non è chiaro è quanto questi stress si tradurranno in un fenomeno di credit crunch diffuso”, ha risposto il presidente della Fed di Minneapolis, alla domanda su quanto la crisi che sta colpendo le banche americane di piccola e media dimensione, successiva al crac di Silicon Valley Bank (SVB), possa avere un impatto sull’economia – E inoltre quel credit crunch, come avete detto, rallenterebbe l’economia”.

Kashkari ha comunque sottolineato che il “sistema bancario Usa è resiliente e solido”.