Fed, Barkin: “Adeguati rialzi da 25 bp”

Il presidente della Federal Reserve Bank di Richmond, Thomas Barkin, ha sostenuto un aumento dei tassi di interesse pari ad un quarto di punto percentuale nell’ultima riunione della banca centrale e ha reso noto di essere favorevole a mosse simili in futuro.

Secondo Barkin, questo ritmo “ci dà la flessibilità di rispondere” ai dati non appena vengono diffusi. “Non penso che, per la politica monetaria, il modo di operare sia di passare rapidamente a un tasso terminale e poi fermarsi”, ha aggiunto, poiché questo richiede un’elevata fiducia su come le impostazioni politiche incidono sull’economia.

Due dei funzionari più aggressivi della Fed, Loretta Mester di Cleveland e James Bullard di St. Louis, hanno segnalato che potrebbero sostenere un ritorno ad incrementi maggiori dei tassi di interesse in futuro laddove le condizioni economiche lo giustifichino.