Fastweb vende la sua quota in Fibercop a KKR per 438,7 milioni di euro

Fastweb, sotto il controllo di Swisscom in Italia, ha raggiunto un’intesa con Optics Bidco, una società affiliata a KKR, per la cessione della sua partecipazione in FiberCop.

KKR acquisirà la quota del 4,5% detenuta da Fastweb in FiberCop per un valore di 438,7 milioni di euro in contanti, una cifra che rispecchia il prezzo pagato da KKR a TIM per la sua quota.

Dal 2021, Fastweb è stata azionista di FiberCop, una joint venture creata con TIM e il fondo d’investimento americano KKR, con l’obiettivo di accelerare lo sviluppo delle infrastrutture di fibra ottica in Italia. Secondo una nota ufficiale, questa operazione non avrà alcun impatto sull’accordo wholesale in vigore tra Fastweb e FiberCop. Fastweb ha ribadito il suo impegno nel guidare l’innovazione e lo sviluppo della connettività nel paese tramite investimenti cruciali nelle infrastrutture di telecomunicazione.

Fastweb continuerà a effettuare investimenti significativi per estendere la copertura della propria rete in fibra ottica, che gestisce direttamente. Inoltre, manterrà il ruolo di fornitore di servizi wholesale a terzi, assicurando offerte competitive e di qualità sul mercato.