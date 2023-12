Fastweb: Standard Ethics alza l’outlook a “positivo”

Standard Ethics ha alzato l’outlook di Fastweb a positivo da stabile, mentre è stato confermato il Corporate Standard Ethics Rating (SER) “EE”.

L’agenzia di rating spiega che la strategia sui temi ESG (Environmental, Social, Governance) adottata in questi anni dalla società che è uno dei principali operatori di telecomunicazioni in Italia appare coerente alle indicazioni volontarie dell’Onu, dell’Ocse e dell’Unione Europea. La governance della Sostenibilità include un sistema di policy che tratta i temi proposti a livello internazionale, tenendo conto anche di questioni specifiche come concorrenza, fiscalità, multiculturalità, identità di genere, conflitti di interesse.

Il Codice Etico, si legge nella nota di Standard Ethics, è stato recentemente aggiornato per includere l’intelligenza artificiale tra gli elementi con possibili impatti a livello ESG. La governance è supportata da un sistema di ESG Risk Management e da un impianto di vigilanza. La rendicontazione extra-finanziaria è allineata alle buone pratiche e i target (anche ambientali) sono definiti e misurati.