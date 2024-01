F2i Sgr raggiunge il target di raccolta per investire in NetCo

F2i Sgr, rinomata società di gestione indipendente italiana specializzata in fondi infrastrutturali, ha raggiunto con successo il target di raccolta per il Fondo VI, F2i-Rete Digitale. L’obiettivo è l’investimento in NetCo, la rete fissa nazionale di TIM. Questa notizia arriva solo due giorni dopo che il governo ha dato il suo assenso all’operazione di cessione di NetCo al fondo statunitense KKR, con un valore massimo di 22 miliardi di euro, nel rispetto della normativa Golden Power.