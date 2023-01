Exxon, utile record ($55,7mld) nel 2022

Il gigante dell’energia Statunitense, Exxon Mobil ha pubblicato un utile record per l’intero esercizio 2022, assicurandosi così lo status di una delle società più profittevoli degli States.

Exxon ha registrato 55,7 miliardi di dollari di utile netto per l’intero esercizio 2022 superando le banche USA e le società tech. Per il momento solo Apple e Microsoft hanno superato Exxon in termini di profitto.

La società ha registrato un utile di 14 miliardi di dollari nel quarto trimestre, escluse le spese, il 60% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, ma in calo di quasi il 25% rispetto al trimestre precedente, poiché i prezzi del petrolio sono diminuiti e alcune operazioni hanno sofferto di interruzioni dovute al clima freddo.

Mentre l’utile per azione nel quarto trimestre si è attestato a $3,09 leggermente sotto le attese di $3,32.