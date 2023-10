Evergrande: presidente indagato per trasferimenti di beni offshore

Il presidente del gruppo cinese Evergrande, Hui Ka Yan, è indagato per il sospetto di aver trasferito beni offshore mentre l’indebitata società di sviluppo immobiliare lotta per completare i progetti incompiuti, secondo quanto riportato lunedì dal Wall Street Journal.

Evergrande sta lavorando per ottenere l’approvazione dei creditori per ristrutturare il suo debito offshore, ma il processo si è complicato la scorsa settimana quando la società ha dichiarato di non poter emettere nuovo debito a causa di un’indagine sulla sua principale unità cinese.