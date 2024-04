Eurozona, rallenta l’inflazione a marzo 2024: i dati di Eurostat

Un rallentamento dell’inflazione nell’Eurozona è stato confermato da Eurostat, che riporta come il costo della vita a marzo si sia attestato al 2,4% annuo, in calo rispetto al 2,6% di febbraio.

L’inflazione annuale dell’Unione Europea ha registrato un +2,6% a marzo 2024, evidenziando una diminuzione rispetto al 2,8% di febbraio. Un anno fa, il tasso era dell’8,3%. Analizzando i dati dell’Europa a 27 si osserva che l’inflazione annua è diminuita in tredici Stati membri, è rimasta stabile in quattro ed è aumentata in dieci.

I tassi annuali più bassi sono stati osservati in Lituania (0,4%), Finlandia (0,6%) e Danimarca (0,8%), mentre i più alti in Romania (6,7%), Croazia (4,9%), Estonia e Austria (entrambi +4,1%). Per quanto riguarda l’Eurozona a marzo, il maggior contributo al tasso annuo di inflazione è venuto dai servizi (+1,76 %), seguiti da alimentari, alcol e tabacco (+0,53%), beni industriali non energetici (+0,30 %) ed energia (-0,16 %).