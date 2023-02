Eurozona: PMI manifatturiero rallenta ancora a gennaio la contrazione

La contrazione del settore manifatturiero dell’eurozona è continuata nell’anno nuovo, con i volumi della produzione e i nuovi ordini manifatturieri ancora più bassi. L’indice S&P Global PMI per il Settore Manifatturiero dell’Eurozona di gennaio è aumentato per il terzo mese consecutivo e ha raggiunto 48.8, in salita da 47.8 di dicembre. Sebbene ancora al di sotto della soglia di 50.0, e quindi indicativo di un peggioramento dello stato di salute del settore manifatturiero della zona euro, rappresenta il valore più alto dallo scorso agosto