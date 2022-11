Eurozona: a settembre prezzi alla produzione a +1,6% m/m e +41,9% a/a

Nel mese di settembre i prezzi alla produzione della zona euro segnano +1,6% da 1.7% atteso contro il precedente +5%. Lo rende noto Eurostat secondo cui il dato su base annua segna +41,9% da 43,3% precedente e +42% atteso. I dettagli mostrano un aumento del 2,6% nel settore energetico, un balzo dell’1,0% per i beni di consumo non durevoli, un aumento dello 0,4% per i beni strumentali e per i beni di consumo durevoli e un aumento dello 0,1% per i beni intermedi.