Eurozona: a settembre PMI servizi e composito in calo

A settembre l’indice PMI servizi finale della zona euro segna 48,8 punti da 48,9 precedenti e come da attese. L’indice PMI composito in settembre è invece pari a 48,1 punti, in calo rispetto al precedente 48,9 punti (la previsione era 48,2 punti).