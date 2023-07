Eurovita: incontro Ivass e associazioni consumatori

Il recente caso di Eurovita, azienda assicurativa posta sotto tutela, potrebbe rappresentare un esempio guida per situazioni future. L’obiettivo è garantire una protezione più veloce e sicura per i risparmiatori, che hanno investito i loro risparmi in prodotti della compagnia in difficoltà. Questa prospettiva è stata condivisa sia dalle associazioni dei consumatori che dall’IVASS, durante un incontro tenutosi il 14 luglio.”

Nell’incontro sono state discusse le specifiche dell’accordo raggiunto il 30 giugno. Le compagnie assicurative Unipol, Generali, Allianz, IntesaSanPaolo Vita e Poste Vita hanno concordato di assumere l’intero portafoglio polizze di Eurovita. Questa azione ha lo scopo di proteggere gli interessi degli assicurati. Tra le parti coinvolte c’era anche una rappresentanza di associazioni dei consumatori, tra cui Adiconsum, Adoc, Cittadinanzattiva, Codacons, Confconsumatori, Federconsumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Udicon. Per quanto riguarda le fasi operative, l’accordo prevede la stipulazione di contratti vincolanti entro la fine di luglio. Successivamente, sarà creata una nuova società (newco), alla quale parteciperanno tutte le compagnie assicurative sopra citate, per prendere in carico il portafoglio polizze Eurovita. Una volta stabilita la nuova società, il blocco dei riscatti, attualmente previsto fino al 31 ottobre, verrà rimosso.”