Europa raddoppia produzione munizioni per sostenere l’Ucraina

La produzione di munizioni d’artiglieria dell’Europa è in rapida crescita, con l’obiettivo di raddoppiare la capacità produttiva per sostenere l’Ucraina e rafforzare le scorte del continente.

“Probabilmente entro la fine dell’anno – o l’inizio del prossimo – potremmo produrre quasi il doppio di quanto stavamo producendo in Europa rispetto a un anno fa”, ha affermato il Ministro della Difesa estone Hanno Pevkur.

L’Unione Europea ha cercato di aumentare rapidamente la produzione di proiettili d’artiglieria da 155mm, sia per mantenere l’aiuto a Kyiv che per rifornire le scorte. Ma anni di limitate spese militari hanno lasciato l’industria della difesa europea mal preparata a intensificare rapidamente la produzione dopo l’invasione russa in Ucraina l’anno scorso.

L’UE è in ritardo nel suo impegno di inviare all’Ucraina 1 milione di proiettili d’artiglieria entro febbraio, un piano adottato all’inizio di quest’anno basato su una proposta estone. Fino ad ora, il blocco ha speso circa la metà dei 2 miliardi di euro ($2.2 miliardi) stanziati per gli sforzi, ma ha consegnato solo circa 224.000 colpi di munizioni e 2.300 missili dalle scorte esistenti all’Ucraina, ha detto a fine agosto il capo della politica estera del blocco, Josep Borrell.