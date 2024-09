Europa positiva, Piazza Affari chiude a +0,9%

Discreti rialzi per le borse europee nella prima seduta della nuova ottava, dopo le perdite della settimana precedente. A Piazza Affari, il Ftse Mib archivia gli scambi in progresso dello 0,90% a 33.590,34 punti con la buona intonazione dei bancari. Acquisti in particolare su Campari (+3,5%), Popolare di Sondrio (+2,6%) e Nexi (+2,4%), mentre soffre il lusso con Moncler a -1% e Brunello Cucinelli a -0,4%.

Per quanto riguarda i market mover, gli operatori attendono i dati sull’inflazione statunitense in uscita mercoledì e la riunione della Bce in calendario giovedì. I prezzi al consumo Usa sono attesi in rallentamento al 2,5-2,6%, con componente core stabile al 3,2%. Lagarde e colleghi invece dovrebbero tagliare i tassi di altri 25 punti base, oltre a presentare le previsioni economiche aggiornate.

Intanto, Mario Draghi ha presentato il suo rapporto sulla competitività europea, affermando che sono necessari investimenti per 800 miliardi l’anno per far ripartire l’UE.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund rimane poco mosso a 145 punti base, con il decennale italiano al 3,62% e il benchmark tedesco al 2,17%.

Tra le materie prime, il petrolio annulla il precedente rialzo con il Brent nuovamente a 71 dollari al barile, tra le prospettive deboli per la domanda in attesa di alcuni report chiave nei prossimi giorni. L’oro resta in calo a 2.495 dollari l’oncia.

Sul Forex, cambio euro/dollaro in discesa a 1,104 e dollaro/yen intorno a quota 143.