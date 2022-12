Il PIL finale della zona euro nel terzo trimestre dell’anno segna +0,3% da +0,2% della seconda stima. Lo rende noto Eurostat secondo cui su base annua il dato segna +2,3% contro +2,1% precedente.

La spesa per i consumi delle famiglie ha contribuito alla crescita del PIL per lo 0,4%. Nel frattempo, gli investimenti fissi lordi hanno contribuito per lo 0,8%, il contributo del saldo con l’estero è stato negativo (-1,1%) e il contributo della variazione delle scorte è stato visto in aumento dello 0,2%.