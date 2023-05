Etica SGR: utile netto di 9,64 milioni di euro

L’assemblea dei soci di Etica SGR, la società di gestione del risparmio del gruppo Banca Etica, ha recentemente dato il via libera al Bilancio Integrato 2022. I dati mostrano un utile lordo di 13,94 milioni di euro e un utile netto di 9,64 milioni di euro. Questo risultato positivo è attribuibile principalmente alla crescita del margine di intermediazione, che ha raggiunto 26,7 milioni di euro, grazie soprattutto all’aumento delle commissioni attive (109,4 milioni di euro).

In seguito all’approvazione del bilancio, i soci di Etica SGR riceveranno un dividendo complessivo di 7,69 milioni di euro, corrispondente a 17,10 euro per azione. Nel corso del 2022, la raccolta netta dei fondi del Sistema Etica ha registrato una cifra di 698,6 milioni di euro, mentre il patrimonio in gestione si attesta a 6,97 miliardi di euro.