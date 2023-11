Estee Lauder: utili in calo ma sopra le aspettative

Estee Lauder ha chiuso il suo primo trimestre fiscale registrando un calo degli utili, ma superando sempre le previsioni. Tuttavia, le aspettative per il secondo trimestre dell’anno sono state al di sotto delle previsioni, una circostanza che ha influenzato negativamente la quotazione del titolo.

Nel premercato a Wall Street, il titolo ha perso il 13,1% e sembra destinato ad aprire ai minimi degli ultimi sei anni, attorno a 111 dollari per azione. Nei tre mesi chiusi al 30 settembre, Estee Lauder ha realizzato un profitto di 31 milioni di dollari, ovvero 9 centesimi per azione, rispetto ai 489 milioni, o 1,35 dollari per azione, dello stesso periodo dell’anno precedente.