ESG: nel 2021 il 68% dei bilanci delle quotate contiene informativa sul cambiamento climatico

Cresce la consapevolezza delle società quotate sulla rilevanza dell’informativa climated related nei bilanci per cui nel 2021 il 68% dei bilanci delle quotate in Italia contiene informativa relativa al cambiamento climatico. È quanto emerge dal report di Deloitte “L’evoluzione dell’informativa climate-related nelle Relazioni finanziarie 2021”, secondo cui nel 2020 la percentuale di quotate che offriva informativa climate-related era pari al 53%, mentre nel 2019 si fermava al 42%: un netto miglioramento che testimonia la crescita di attenzione per la sostenibilità e per il cambiamento climatico da parte delle quotate italiane.

“In linea con il trend già emerso nell’ambito delle analisi svolte sui bilanci 2019 e 2020, la trattazione del rischio correlato al cambiamento climatico evidenzia un’ulteriore crescita della diffusione dell’informativa fornita nelle Relazioni Finanziarie Annuali 2021 delle società quotate, confermando il proseguimento di un percorso di crescente consapevolezza. In particolare, la maggiore sensibilità, certamente spinta dal processo evolutivo originato nei precedenti esercizi dalle crescenti sollecitazioni di investitori e regulator, è stata ulteriormente incentivata dalle raccomandazioni ESMA per i bilanci 2021», afferma l’Audit & Assurance Leader di Deloitte Stefano Dell’Orto.