Erg: rivede guidance Mol 2023 dopo i conti del 3Q

Erg ha chiuso il terzo trimestre 2023 con un MOL consolidato adjusted pari a 102 milioni di euro, rispetto a 118 milioni del corrispondente periodo del 2022. Il risultato netto adjusted delle attività continue di Gruppo si attesta a 35 milioni, in linea con il terzo trimestre 2022. Con riferimento ai 9 mesi il MOL consolidato adjusted passa da 390 a 365 milioni, mentre l’utile netto rettificato delle attività continue si incrementa da 115 a 149 milioni.

Alla luce della solidità finanziaria del Gruppo, Erg lancia il programma di acquisti di azioni ordinarie proprie fino a un massimo del 2,5% del capitale, come forma di investimento finalizzata a massimizzare la creazione di valore per la Società e per gli azionisti. Il buyback, per un importo massimo di 100 milioni di euro, sommato alla distribuzione ordinaria dei dividendi per circa 150 milioni, porta la remunerazione totale per gli azionisti nel 2023 fino a 250 milioni di euro

Per quanto riguarda la guidance 2023, Erg rivede leggermente al rialzo l’intervallo atteso per il margine operativo lordo, ora compreso tra 490 e 520 milioni (in precedenza 480-520 milioni), e conferma l’indicazione su investimenti, attesi tra 500 e 600 milioni di euro, e indebitamento finanziario netto, tra i 1.400 e i 1.500 milioni, invariato nonostante gli esborsi previsti per il programma di buyback.

A livello strategico, emergono fondamentalmente tre pilastri: cessione del CCGT, repowering e internazionalizzazione.

ERG esce dalle fonti fossili e diventa un operatore rinnovabile puro, accelerando il percorso verso l’obiettivo Net Zero grazie al perfezionamento dell’accordo con Achernar Energy S.p.A. per la cessione della centrale cogenerativa Combined Cycle Gas Turbine (CCGT) di Priolo Gargallo, Siracusa.

Proseguono inoltre gli interventi di rinnovamento tecnologico degli asset eolici del Gruppo con il completamento della costruzione e l’energizzazione del parco eolico di Camporeale in Sicilia per una capacità installata complessiva di 50,4 MW.

Infine, Erg completa la costruzione del parco fotovoltaico di Garnacha, per complessivi 149MWp e attualmente in fase finale di commissioning, a conferma dell’importante percorso di crescita del Gruppo in Spagna.