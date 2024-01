Erg perfeziona l’acquisizione di un portafoglio eolico e solare da 73,2 MW in Francia

ERG, ha annunciato di aver perfezionato nella giornata di ieri, tramite la propria controllata ERG Eolienne France SAS, l’acquisizione da QEnergy France SAS, primario operatore del settore delle energie rinnovabili in Francia, del 100% di CEPE Renouvellement Haut Cabardès SAS, società proprietaria di un portafoglio eolico e solare da 73,2 MW in Francia.

Così come comunicato in precedenza, ERG ha ribadito che il portafoglio di impianti oggetto dell’acquisizione è composto da due parchi fotovoltaici in operation, per complessivi 20,4 MW di potenza, uno in avanzata fase di realizzazione di circa 28,8 MW, e da un parco eolico in fase di commissioning, di 24 MW.

La produzione complessiva stimata è di circa 125 GWh/anno.

La finalizzazione di questa operazione permetterà a ERG di consolidare la propria posizione in Francia, secondo mercato dopo l’Italia, raggiungendo 674 MW di capacità istallata nel Paese, di cui circa il 20% composta da solare.