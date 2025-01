Erg e Engie, accordo di 5 anni per l’energia eolica in Italia

Erg, uno dei principali produttori indipendenti di energia rinnovabile, ha annunciato un nuovo accordo con Engie, un leader globale nel settore energetico. Le due aziende hanno firmato un Power Purchase Agreement (PPA) della durata di cinque anni per la fornitura di 44 GWh all’anno di energia eolica generata in Italia. Gli impianti coinvolti non beneficiano di regimi di incentivazione tariffaria, rendendo questo accordo particolarmente significativo nel mercato energetico italiano.

Paolo Merli, Amministratore Delegato di Erg, ha sottolineato l’importanza di questo accordo dichiarando: “Questo nuovo accordo consolida la partnership con Engie, primario operatore energetico globale, con cui abbiamo già sottoscritto dei PPA in UK e Francia. Si tratta di un altro importante accordo firmato in Italia nelle ultime settimane con primarie controparti internazionali a conferma della consolidata capacità di esecuzione di Erg”.

L’accordo non solo rafforza la presenza di Erg nel panorama energetico internazionale, ma evidenzia anche la crescente importanza delle energie rinnovabili nel soddisfare la domanda energetica globale. La collaborazione con Engie in Italia segue precedenti partnership di successo nel Regno Unito e in Francia, dimostrando la capacità di Erg di espandere la propria influenza oltre i confini nazionali.