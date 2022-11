ERG: con risultati operativi molto positivi

ERG ha chiuso il il terzo trimestre 2022 con ricavi adjusted pari a 188 milioni e registrano un incremento di 65 milioni rispetto al terzo trimestre 2021 proforma (123 milioni).

Il margine operativo lordo adjusted, al netto degli special items, si attesta a 133 milioni, in aumento di 58 milioni su base annua.

Il risultato netto delle attività continue adjusted è pari a 51 milioni in sensibile aumento rispetto al terzo trimestre 2021 proforma (13 milioni)

L’indebitamento finanziario netto per “attività continue” adjusted risulta pari a 1.542 milioni, in aumento (+524 milioni) rispetto al 30 giugno 2022 (1.019 milioni).

Riguardo al futuro, ERG ha deciso di rivedere al rialzo la previsione per il margine operativo lordo, che è ora compresa in un intervallo tra 520 e 550 milioni (in precedenza 485-515 milioni); confermati gli investimenti tra 900 milioni e 1 miliardo, in leggero calo l’indebitamento finanziario netto tra i 1.500 e i 1.600 milioni (in precedenza 1.550-1.650 milioni).