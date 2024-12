Ep Group acquisisce Royal Mail: via libera dal governo britannico

Il governo del Regno Unito ha ufficialmente approvato la vendita di Royal Mail, l’operatore postale in crisi, al conglomerato Ep Group guidato dal miliardario ceco Daniel Kretinsky. L’accordo, del valore di 3,6 miliardi di sterline e annunciato inizialmente a maggio, è stato finalmente autorizzato da Downing Street con condizioni specifiche.

Tra le principali condizioni poste dal governo britannico c’è l’impegno a mantenere la sede principale di Royal Mail nel Regno Unito, una misura pensata per salvaguardare i posti di lavoro e assicurare continuità fiscale. Questa decisione è stata accolta positivamente dalle parti coinvolte, che hanno sottolineato l’importanza di proteggere i dipendenti e i servizi essenziali offerti dall’azienda.

In un comunicato ufficiale, il governo ha dichiarato: “Siamo lieti di aver raggiunto un accordo negoziale con Ep Group, che copre aspetti fondamentali come la sicurezza occupazionale, la governance aziendale, e impegni legali vincolanti per il miglioramento della qualità del servizio. Questo accordo rappresenta un passo decisivo per la ricostruzione di Royal Mail, ponendo al centro dell’attenzione i lavoratori e i clienti”.