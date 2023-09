Eni UK ottiene licenza per stoccaggio CO2 nel Mar del Nord

Eni UK, filiale britannica del colosso energetico italiano Eni, ha ottenuto una preziosa licenza per lo stoccaggio di CO2. Questa licenza, rilasciata dall’Autorità Britannica, riguarda il giacimento di gas depletato di Hewett, situato a 20 km al largo di Bacton, nell’area meridionale del Mare del Nord.

Secondo una nota rilasciata da Eni, la capacità di stoccaggio di Hewett è notevole, raggiungendo circa 300 milioni di tonnellate. Questo, insieme alla possibilità di riutilizzare parte delle infrastrutture esistenti e alla vicinanza con il polo industriale di Bacton, rende Hewett un luogo ideale per lo stoccaggio permanente di CO2.

L’ubicazione di Hewett è strategica non solo per la sua vicinanza con Bacton, ma anche per la sua posizione rispetto alle industrie del sud-est dell’Inghilterra e dell’area dell’estuario del Tamigi, vicino a Londra. Questa posizione permette di promuovere la produzione e distribuzione di idrogeno blu, in linea con i piani di decarbonizzazione del Regno Unito. In questo modo, Eni UK contribuisce attivamente alla lotta contro i cambiamenti climatici, un impegno che si riflette anche nella sua strategia di business.