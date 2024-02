Eni: l’annuncio sui dividendi: le date dello stacco cedola e del pagamento

Eni ha annunciato nella serata di ieri che il cda ha deliberato di distribuire agli azionisti la terza delle quattro tranche dell’erogazione in luogo del dividendo 2023, a valere sulle riserve disponibili1i, pari a € 0,24 (su una erogazione complessiva annuale, in luogo del dividendo, pari a € 0,94) per ciascuna azione in circolazione alla data di stacco cedola del 18 marzo 2024, con messa in pagamento il 20 marzo 2024.

La distribuzione è in linea con quanto deliberato dall’assemblea riunitasi il 10 maggio

2023.

Per i possessori di ADRs registrati entro il 19 marzo 2024, quotati alla Borsa di New York e rappresentativi ciascuno di due azioni Eni, la terza tranche dell’erogazione sarà di € 0,48 per ADR, pagabile l’8 aprile 2024.