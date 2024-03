Eni, Plenitude ed Energy Infrastructure Partners (EIP) hanno dato esecuzione all’accordo per l’ingresso di EIP nel capitale sociale di Plenitude attraverso un aumento di capitale di 588 milioni di euro. L’importo, si precisa, è pari a circa il 7,6% del capitale sociale di Plenitude sulla base di un equity value, post aumento di capitale, di circa 8 miliardi di euro ed un enterprise value di oltre 10 miliardi di euro.