Eni e Socar siglano un accordo per la cooperazione energetica a Baku

Eni e la compagnia statale azera Socar hanno firmato un protocollo d’intesa per esaminare potenziali collaborazioni nei settori dell’esplorazione e produzione di idrocarburi, sicurezza ed efficienza energetica, riduzione delle emissioni di gas serra, infrastrutture di trasporto del gas e sostenibilità.

La firma dell’accordo è avvenuta a Baku, tra l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, e il suo omologo di Socar, Rovshan Najaf. L’evento ha visto anche la partecipazione del Ministro dell’Economia dell’Azerbaijan, Mikayil Jabbarov. Eni e Socar valuteranno sinergie e opportunità di investimento in progetti esistenti e nuovi di esplorazione e produzione in Azerbaigian e in altri paesi dove Eni opera. Inoltre, esploreranno possibili aree di cooperazione nelle infrastrutture di trasporto del gas a livello nazionale e internazionale, nonché progetti e tecnologie per ridurre le emissioni di gas serra e promuovere lo sviluppo sostenibile nell’industria energetica.

Il protocollo include attività preparatorie per la prossima Conferenza ONU sui cambiamenti climatici, ‘Cop 29’, prevista in Azerbaigian nel novembre 2024.