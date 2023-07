Eni consolida la sua presenza in Indonesia grazie all’acquisizione di Chevron

Eni ha recentemente reso nota l’acquisizione delle partecipazioni di Chevron nei blocchi Ganal PSC (62%), Rapak PSC (62%) e Makassar Straits PSC (72%), tutti situati nel bacino di Kutei, East Kalimantan, nell’off-shore indonesiano. Quest’acquisto segue la già esistente quota del 20% di Eni come non operatore nei blocchi Ganal e Rapak.

Il consolidamento delle partecipazioni si rivela come “un avanzamento cruciale” per Eni, poiché consentirà di velocizzare lo sviluppo del progetto a gas di Gendalo e Gandang. Quest’ultimo è parte integrante del progetto Indonesia Deepwater Development (IDD) nel Ganal PSC, situato nei pressi della FPU di Jangkrik e con riserve di gas stimate in circa 2TCF, come riportato in una recente nota informativa.

L’acquisizione delle attività di Chevron in Indonesia rappresenta un significativo potenziamento per Eni, grazie anche al giacimento a gas in produzione di Bangka, le scoperte di Gehem e Ranggas e il considerevole potenziale esplorativo incluso nella parte settentrionale dell’asset. Questo permetterà a Eni di accelerare ulteriormente lo sviluppo del progetto IDD, sfruttando la consolidata presenza nel Kalimantan orientale e le sinergie con le infrastrutture di Jangkrik gestite da Eni, l’impianto GNL di Bontang e il mercato domestico del gas.