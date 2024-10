Eni: accordo con SERI Industrial per sviluppo industriale settore batterie

Eni e SERI Industrial, azienda attiva nel settore degli accumulatori di energia, hanno definito un accordo per il potenziale sviluppo della filiera industriale delle batterie elettrochimiche al litio-ferro-fosfato per applicazioni storage (ESS) e per mobilità elettrica industriale e commerciale. Lo rende noto il Cane a sei Zampe precisando che l’intesa esplora la possibilità di costituire una società compartecipata per realizzare nel sito Eni di Brindisi un impianto di produzione accumuli di energia elettrica di tipo stazionario, una linea di produzione di materia attiva, input del processo produttivo, e di riciclo delle batterie, che affiancherà un impianto analogo in corso di realizzazione da FIB, società controllata da SERI Industrial, nella provincia di Caserta.

Le attività di ricerca e sviluppo, di approvvigionamento e commerciali saranno gestite in maniera integrata con l’impianto di proprietà di SERI Industrial nel casertano.