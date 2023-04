Enel risale la testa sul FTSE MIB. Cattaneo nuovo AD, Claudio Scaroni presidente

Dopo essere partito in negativo Enel, colosso energetico italiano, risultando in mattinata essere il peggior titolo del FTSE MIB in seguito alle recenti nomine aziendali, ora risale. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha infatti indicato Flavio Cattaneo quale nuovo amministratore delegato dell’azienda, con Claudio Scaroni presidente.

Già vicepresidente di Italo, Cattaneo succede a Francesco Starace, che ha guidato Enel dal 2014. Sul Ftse Mib al momento il titolo Enel segna +2,43%.