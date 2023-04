Elon Musk: Twitter vicina al pareggio, tornano inserzionisti

L’amministratore delegato di Twitter, Elon Musk ha dichiarato che la società di social media è “all’incirca in pareggio”, poiché la maggior parte dei suoi inserzionisti è tornata e i suoi sforzi aggressivi di riduzione dei costi hanno iniziato a dare i loro frutti dopo i massicci licenziamenti.

Musk, in un’intervista con la BBC trasmessa in diretta su Twitter Spaces, ha detto che il social oggi ha circa 1.500 dipendenti, un netto calo rispetto ai “poco meno di 8.000 membri del personale” che aveva prima che lo rilevasse in ottobre.