Elon Musk fa sua Twitter e si prepara a sostituire Parag Agrawal come CEO. Ecco cos’altro ha in mente

L’imprenditore miliardario, Elon Musk ha completato l’acquisizione di Twitter e ha licenziato il CEO, Parag Agrawal e il CFO, Ned Segal. Secondo quanto riporta Bloomberg News, Elon Musk si sta preparando ad assumere il ruolo di amministratore delegato di Twitter dopo aver completato l’acquisizione da 44 miliardi di dollari.



L’uomo più ricco del mondo potrebbe assumere la carica di amministratore delegato nel breve termine, ma nel lungo non intende rimanere al timone del social media, secondo persone all’interno della società e a conoscenza dei fatti. Il titolo sale dello 0,30% nel pre-mercato ed è in rialzo del 23% da inizio anno.

L’uomo più ricco del mondo ha twittato “The bird is freed” ovvero “l’uccello é liberato.”

the bird is freed — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022

Ad aprile, Twitter ha accettato l’offerta di Musk di acquistare il social media, renderlo privato. Successivamente, Musk ha iniziato a seminare dubbi sulle proprie intenzioni di portare a termine l’accordo, sostenendo che la società non era riuscita a fornire il numero di account falsi e spam su Twitter.

Quando Musk ha annunciato che ha considerato di fare un passo indietro sull’acquisizione, Twitter ha citato in giudizio l’imprenditore, sostenendo che “si rifiuta di onorare gli obblighi nei confronti di Twitter e degli azionisti perché l’accordo che ha firmato non serve più i suoi interessi personali”.

All’inizio di ottobre, Musk ha cambiato idea e ha detto che voleva proseguire con l’acquisizione di Twitter al prezzo originale di 54,20 dollari per azione, qualora Twitter avesse abbandonato il contenzioso.

Non è ancora chiaro come intende finanziare l’accordo ma all’inizio di quest’anno, Musk si è assicurato un finanziamento del debito da un certo numero di banche di investimento. Ha anche incassato il sostegno di alcuni investitori di alto profilo, tra cui società di capitali di rischio e imprenditori del settore tech come il co-fondatore di Oracle, Larry Ellison, Binance, Qatar Holding, Fidelity e Sequoia.

Musk intende eliminare i divieti permanenti su Twitter

Musk intende anche eliminare i divieti permanenti agli utenti perché non crede nei divieti per tutta la vita, secondo la fonte di Bloomberg. Ciò significa che le persone precedentemente espulse dalla piattaforma come l’ex presidente Donald Trump, potrebbero essere autorizzate a tornare.

Twitter ha bandito Trump pochi giorni dopo l’insurrezione del Campidoglio del 2021, citando il “rischio di ulteriore incitamento alla violenza“. Con Trump, intenzionato di fare un’altra corsa per la Casa Bianca nel 2024, un ritorno su Twitter potrebbe dargli il turbo, al proprio messaggio e visibilità.

Le ultime iniziative di Musk minacciano di cancellare gli sforzi di Twitter di ridurre il bullismo e gli abusi sulla piattaforma social.

La prospettiva di una moderazione dei contenuti meno restrittiva sotto la guida di Musk ha suscitato la preoccupazione che il dialogo sul social network potrebbe deteriorare notevolmente, erodendo anni di sforzi da parte dell’azienda e del suo team di “fiducia e sicurezza” per limitare i post offensivi o pericolosi. Giovedì, Musk ha pubblicato una nota per gli inserzionisti cercando di rassicurarli sul fatto che non vuole che Twitter diventi un “paesaggio infernale tutti contro tutti”.