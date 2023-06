Eli Lilly acquisisce Sigilon Therapeutics: Un’offerta pubblica di acquisto rivoluzionaria

Eli Lilly, la rinomata azienda farmaceutica con sede negli Stati Uniti e quotata al NYSE, ha recentemente reso noto un accordo definitivo che rivoluzionerà il suo portafoglio di investimenti. L’oggetto di questa mossa strategica è Sigilon Therapeutics, un’azienda biofarmaceutica emergente quotata al Nasdaq, impegnata nello sviluppo di trattamenti innovativi per una vasta serie di malattie acute e croniche.

L’accordo in questione prevede un’OPA (Offerta Pubblica di Acquisto) da parte di Lilly per l’acquisizione di tutte le azioni correntemente in circolazione di Sigilon. Il prezzo proposto per ciascuna azione è di 14,92 dollari, pagati in contanti, portando il valore totale dell’offerta a circa 34,6 milioni di dollari. Ma l’accordo non finisce qui. Oltre a ciò, verrà rilasciato un diritto contingente non negoziabile per azione, che permetterà al detentore di ricevere fino a ulteriori 111,64 dollari per azione, sempre in contanti.

Questa mossa potrebbe portare il valore totale dell’accordo fino a un impressionante totale di 126,56 dollari per azione, senza interessi. In termini aggregati, stiamo parlando di una cifra che potrebbe raggiungere fino a 309,6 milioni di dollari. Questa acquisizione segna un passo significativo per Eli Lilly nel suo percorso di espansione e consolidamento nel settore biofarmaceutico.