Eddy Cue (Apple) testimone nel processo a Google

Eddy Cue, vicepresidente senior dei servizi di Apple, dovrebbe testimoniare martedì in una corte federale dove il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti accusa Google di aver utilizzato accordi di licenza per monopolizzare la ricerca online.

Cue dovrebbe testimoniare che Apple ha scelto il motore di ricerca di Google come predefinito per l’iPhone perché era il prodotto migliore.

Secondo fonti che hanno familiarità con la testimonianza anticipata di Cue, egli dovrebbe anche affermare che Apple non vede il motivo di creare un nuovo motore di ricerca Apple perché Google esiste già.