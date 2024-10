Ecofin, Antigua e Barbuda fuori dalla lista nera fiscale europea

L’Ecofin ha recentemente aggiornato la lista delle giurisdizioni non cooperative dal punto di vista fiscale, rimuovendo Antigua e Barbuda. Questo cambiamento riduce il numero delle giurisdizioni nella ‘black list’ a undici. Gli stati che rimangono sotto osservazione includono le Samoa Americane, Anguilla, Fiji, Guam, Palau, Panama, Russia, Samoa, Trinidad e Tobago, le Isole Vergini Americane e Vanuatu.

La decisione di escludere Antigua e Barbuda è stata accolta come un segnale positivo, indicando i progressi compiuti da questo paese nel migliorare le proprie normative fiscali per allinearsi agli standard internazionali. Tuttavia, le restanti giurisdizioni sono invitate a intensificare i loro sforzi per evitare sanzioni economiche e migliorare la loro reputazione globale.