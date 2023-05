EasyJet: conti sopra attese e ottimismo su stagione estiva

EasyJet ha riportato risultati migliori delle attese nel primo semestre dell’esercizio 2022-23, riducendo la perdita netta a 307 milioni di sterline.

I conti hanno beneficiato di una forte domanda che permette al vettore di guardare con fiducia alla stagione estiva, nella quale punta a conquistare una quota di mercato maggiore approfittando della ripresa post-pandemica.

I ricavi per posto, che includono introiti extra come le tariffe per il bagaglio, sono in aumento del 20% rispetto ai livelli dello scorso anno. Inoltre, i clienti leisure stanno acquistando più servizi aggiuntivi durante i loro viaggi, secondo quanto affermato dall’amministratore delegato Johan Lundgren.

L’AD ha dichiarato che le persone stanno dando priorità ai viaggi e che il settore è in condizioni migliori per offrire un servizio di qualità rispetto all’anno scorso, quando compagnie aeree e aeroporti con personale insufficiente faticavano ad adeguarsi.

Tuttavia, resta da vedere quanto le compagnie aeree potranno continuare ad aumentare i prezzi. È “impossibile dire quale sarà l’andamento delle tariffe”, ha affermato Lundgren.

Intanto, EasyJet sta ampliando la sua offerta di pacchetti vacanza in Europa, partendo dalla Svizzera quest’estate, e prevedendo una crescita “rapida” nel Regno Unito. La compagnia sta anche accelerando la sua espansione a medio termine con una nuova base a Birmingham.

Il mese scorso, EasyJet ha aumentato le sue previsioni di utili per la seconda volta quest’anno, evidenziando la crescente domanda di vacanze. Le azioni EasyJet sono aumentate di circa il 60% quest’anno, la migliore performance tra i membri dell’Indice Bloomberg World Airlines.