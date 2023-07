Dufry apre nuovo negozio Duty-Paid all’Aeroporto di Vitória in Brasile

Dufry, la nota azienda svizzera che ha recentemente acquisito Autogrill, ha ampliato la sua presenza in Brasile con l’apertura di un nuovo negozio duty-paid all’aeroporto di Vitória. La mossa segue il contratto decennale firmato con la società Zurich Airport Brasil, che rafforza ulteriormente la posizione di Dufry nel mercato brasiliano.

Con un’area commerciale totale di 350 m², il negozio si colloca nell’area Partenze dell’aeroporto. Presenta un formato walkthrough, progettato per accogliere i oltre tre milioni di passeggeri che transitano annualmente attraverso l’aeroporto di Vitória. Questa innovativa disposizione permette ai clienti di vivere un’esperienza di shopping unica e fluida durante la loro sosta all’aeroporto.

La collaborazione tra Dufry e Zurich Airport Brasil non è nuova. Le due società hanno già stabilito una solida partnership negli aeroporti di Florianopolis e Belo Horizonte. L’apertura del nuovo negozio a Vitória rappresenta un altro passo avanti in questa proficua collaborazione, confermando l’importanza del mercato brasiliano per Dufry.