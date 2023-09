Draghi e l’incarico in Europa. Il commento di Meloni e Tajani

Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sull’incarico che Mario Draghi, ex presidente del Consiglio ed ex numero uno della Bce, ha ricevuto dalla Commissione europea per stilare un rapporto “sul futuro della competitività europea”.

“Draghi è uno degli italiani più autorevoli che abbiamo, presumo che possa avere un occhio di riguardo per la nostra nazione, la considero una buona notizia”, ha detto Giorgia Meloni.

La premier ha parlato a Cinque Minuti, la trasmissione condotta da Bruno Vespa su Rai Uno.

Plauso all’incarico conferito a Draghi e annunciato ieri dalla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen anche dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha definito la scelta “certamente” una buona notizia.

“Noi siamo stati al governo con lui, è stato un eccellente presidente della Bce, è uno degli italiani più autorevoli nel mondo, una risorsa della Repubblica, ed è un bene che sia stato scelto per lavorare sulla competitività, settore per noi molto importante”.

Per Tajani, che ha parlato in occasione di una intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, Mario Draghi “è l’uomo giusto al posto giusto”.