doValue si aggiudica tranche da €1 mld (GBV) progetto Alphabet

doValue, tramite la controllata doValue Greece, si è aggiudicata un mandato per la gestione della maggior parte di un portafoglio composto principalmente da crediti in sofferenza venduto da diversi istituti di credito greci in liquidazione speciale. Il portafoglio fa parte della prima delle tre tranche del progetto di cessione noto come “Progetto Alphabet”.

Il portafoglio, spiega la nota della società di servizi finanziari, è composto da crediti complessivi per un valore contabile lordo (GBV) di circa €1 miliardo e total claim (GBV più interessi maturati e penali) per circa €3 miliardi, e coinvolge circa 12.600 mutuatari con garanzie immobiliari. La presa in carico del portafoglio sarà avviata a seguito del completamento dell’operazione di cessione del portafoglio.

doValue incrementa così a €6,3 miliardi il Gross Book Value generato da nuovi mandati a partire da gennaio 2024 (corrispondenti a total claim per €10 miliardi), rispetto ai €4,5 miliardi (GBV) annunciati nell’agosto 2024.

Di conseguenza, doValue incrementa notevolmente la visibilità sull’obiettivo annuale di €8 miliardi (GBV) di nuove masse, reso noto con il Business Plan 2024-2026.

Infine, doValue Greece si è aggiudicata nel mercato secondario un altro mandato per assistere l’acquirente su un portafoglio (già gestito dalla controllata ellenica) di circa €0,6 miliardi di total claim e €0,3 miliardi di GBV, raggiungendo circa €3,0 miliardi (GBV) di accordi firmati in operazioni secondarie dall’inizio dell’anno.