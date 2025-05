DoorDash acquisisce Deliveroo per espandersi nei mercati esteri

La statunitense DoorDash ha raggiunto un accordo per l’acquisto della britannica Deliveroo per un valore in azioni di £2,9 miliardi ($3,9 miliardi), con l’obiettivo di espandere la propria presenza nei mercati esteri tramite l’acquisizione di player minori.

Secondo quanto dichiarato da DoorDash, l’offerta ammonta a 180 pence in contanti per ogni azione Deliveroo, in linea con i termini dell’offerta annunciata il 25 aprile. Questo rappresenta un premio del 29% sul prezzo di chiusura delle azioni di Deliveroo del 24 aprile.

DoorDash, che detiene due terzi del mercato delle consegne di ristoranti negli Stati Uniti, sta cercando di rafforzare la sua posizione all’estero. Per DoorDash, l’acquisizione di Deliveroo rappresenta un’opportunità per accedere al mercato del Regno Unito e alle aree urbane in Europa. La proposta è l’ultimo esempio di consolidamento nell’industria delle consegne di cibo, dopo che Prosus ha concordato l’acquisto di Just Eat Takeaway.com (di Amsterdam) a febbraio.