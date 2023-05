Dollaro protagonista: analisti, più flussi verso beni rifugio

Dollaro in evidenza questa mattina sul mercato forex. Il dollar index, che monitora il trend del biglietto verde nei confronti di un paniere delle sei principali valute, si muove in rialzo di circa lo 0,23% a quota 103,45. Una buona performance dettata soprattutto dal fatto che il calo della propensione al rischio globale aumenta i flussi verso i beni rifugio. Sui mercati gli operatori seguono da vicino i colloqui sull’innalzamento del tetto del debito.

“È ancora opinione diffusa che ci sarà un accordo dell’ultimo minuto, ma più si avvicina la scadenza di inizio giugno, maggiore è la volatilità che dovremmo aspettarci sui mercati finanziari. In questo contesto, è probabile che il dollaro rimanga forte in vista della scadenza, in una dinamica supportata dalle parole di alti funzionari della Fed, che hanno recentemente ricordato i pericoli derivanti dall’inflazione e difeso ulteriori rialzi dei tassi di interesse quest’anno”, commenta Ricardo Evangelista, analista senior di ActivTrades.