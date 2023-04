Dimon (JP Morgan): crisi banche non è finita, ripercussioni negli anni

“La crisi attuale non è ancora finita, e anche quando sarà alle nostre spalle, ci saranno ripercussioni per gli anni a venire”. Così Jamie Dimon, CEO di JPMorgan Chase, ha commentato l’ultimo shock finanziario nella sua lettera annuale. “Ma soprattutto, gli eventi recenti non sono affatto paragonabili a quelli verificatisi durante la crisi finanziaria globale del 2008”, ha aggiunto nella lettera.

I recenti problemi bancari negli Stati Uniti sono iniziati con il crollo della Silicon Valley Bank, che è stata chiusa dalle autorità di regolamentazione il 10 marzo, quando i depositanti hanno ritirato decine di miliardi di dollari dalla banca.