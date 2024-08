Digital Value: si dimette cfo Alessandro Pasqualin

Digital Value ha annunciato che lo scorso 14 agosto 2024 Alessandro Pasqualin, Cfo della società e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ha rassegnato le proprie dimissioni con efficacia dalla data di presentazione, per affrontare una nuova sfida professionale. La società avvierà il processo di selezione per l’individuazione di un successore di pari profilo il cui nominativo verrà reso noto al mercato nei termini di legge.

Sulla base delle informazioni disponibili alla società, alla data di ieri, Pasqualin risulta titolare di 3.000 azioni ordinarie di DGV.

Nella nota si precisa, infine, che “non è prevista l’attribuzione di indennità o altri benefici ulteriori rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale applicabile.