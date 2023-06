Dieselgate: ex capo di Audi è il primo top manager condannato per frode

L’ex capo di Audi Rupert Stadler è stato condannato da un tribunale di Monaco di Baviera a un anno e nove mesi con la condizionale per frode per negligenza nello scandalo diesel del 2015, diventando il primo ex membro del consiglio di amministrazione di Volkswagen a ricevere una tale condanna.

All’ex capo è stata inflitta una multa di 1,1 milioni di euro (1,20 milioni di dollari), che sarà devoluta all’erario e a organizzazioni non governative, ha dichiarato il tribunale.